النزاهة: عقارات الدولة المتجاوز عليها في نينوى تبلغ قيمتها عشرات المليارات

2022/03/08 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، عن تنفيذها خمس عمليَّات

ضبطٍ نوعيَّةٍ في أماكن مُتفرِّقةٍ في

المحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ

"فرق عمل مُ

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