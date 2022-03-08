لؤي العاني يستعيد ألقه في دوري “الهواة” المغربي

2022/03/08 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعاد اللاعب العراقي لؤي العاني، تألقه في الدوري المغربي للهواة.وعاد العاني من الإصابة التي عانى منها طيلة الفترة الماضية، حيث ساهم في قيادة فريقه القنيطري للفوز على اتحاد تمارة بهدفين لهدف.واختارت اللجنة المنظمة لدوري الهواة المغربي، اللاعب العراقي نجماً للمباراة نظير مستوياته الكبيرة التي قدمها خلال اللقاء.يذكر أن العاني فسخ […]

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