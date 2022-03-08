التجار اقوى من الدولة.. نائب يكشف أسباب حمى الاسعار الاخيرة

2022/03/08 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين، أن حمى الاسعار الاخيرة مفتعلة لسلب ما تبقى من اموال في جيوب العراقيين.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال 48 ساعة لاكثر من 30% مفتعلة وتقف وراءها اطراف متنفذة تحاول سلب ما تبقى من اموال في جيوب العراقيين"، مؤكدا أن "الاعذار التي تطرح من قبل البعض حول تاثير الازمة الاوكرانية غير مبررة لان كل مايباع هو مخزون منذ اشهر طويلة".

وأضاف أن "حيتان التجارة التي تمسك بمصائر اسواق العراق اقوى من الدولة ودوائرها الرقابية وكل مايقال عن اعتقالات وضرب بيد من حديد لامعنى له لانه لايوجد تنفيذ حقيقي والمواطن هو من يدفع الثمن"، متسائلا "كيف سيكون الوضع في المناطق المحررة التي تصل نسبة الفقر الى 60% والبطالة سيدة الموقف".

وأشار الى أن "حمى الاسعار قد تشعل حريق شعبي في العراق لان الوضع لايحتمل ما يستدعي تدخل حكومي حقيقي في ضبط الاسعار وضخ المزيد من المواد الغذائية في الاسواق وتحرك عاجل لتوزيع المواد ضمن مفردات البطاقة التموينية لانها طوق النجاة الاخير امام الفقراء".

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