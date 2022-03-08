برلماني كردي يعلق على ارتفاع الأسعار ..المواطن الكردستاني أكثر المتضررين

2022/03/08 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن المواطن الكردي في الإقليم هو أكبر المتضررين، نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقال عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن تأخر صرف الرواتب، وهذا الأمر القى بظلاله بشكل كبير على وضع المواطنين".

وأضاف أن "الحكومة في كردستان لاتكترث لمعاناة المواطن وتقف متفرجة على الأزمة، ومايهمها سوى استمرار تدفق الإيرادات المالية جراء بيع النفط وعائدات المنافذ التي تذهب لجيوب الأحزاب".

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