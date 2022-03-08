2022/03/08 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة، اليوم الثلاثاء، من كشف حادث سرقة عجلة نوع “جارجر” من منطقة الطالبية شرقي العاصمة.وأوضحت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “عملية القبض تمت بعد ورود معلومات دقيقة، وعلى إثرها تم التوصل الى الجناة والقبض عليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات […]

ظهرت المقالة معلنة القبض على الجناة..



مكافحة الإجرام تكشف جريمة سرقة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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