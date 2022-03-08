القبض على 19 متهماً وضبط عبوات ناسفة وأسلحة وأعتدة

2022/03/08 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص.

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