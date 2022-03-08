ستنتظر 28 يومًا في حال فوات الأوان.. مشهد فريد وساطع بسماء دبي سيثير إعجابك

2022/03/08 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مثير للإعجاب، يوثق المصور الباكستاني، زهيب أنجم، جمال قمر مكتمل وهو يحاذي قمة أحد أبرز ناطحات السحاب في مدينة دبي.

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