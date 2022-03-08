اتفاقية تعاون بين اتحاد اليد وجامعة السليمانية

2022/03/08 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الاتحاد العراقي بكرة اليد، توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة السليمانية.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس اتحاد اليد محمد الاعرجي زار عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية في إطار التعاون المشترك الرياضي”.واوضح ان “الاعرجي التقى بديار محمد صديق العميد تم خلالها توقيع […]

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