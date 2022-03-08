الأولمبي يدخل معسكراً تدريبياً في بغداد استعداداً لبطولة دبي الودية

2022/03/08 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدخل منتخبنا الاولمبي بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معسكراً تدريبياً في بغداد استعداداً لبطولة دبي الودية.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المنتخب الاولمبي لكرة القدم سيبدأ معسكرا تدريبيا في بغداد يوم الـ (13) من الشهر الحالي".واضاف ان "ذلك جاء استعدادا للمشاركة ببطولة دبي الودية المقامة في الامارات يوم الـ (20) من الشهر الحالي".

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