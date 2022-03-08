نائب: لجنة ابو رغيف نقلت جميع معتقليها الى مراكز سجون داعش

2022/03/08 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب السابق ميزر حمادي، الثلاثاء، لجنة الفريق الاول احمد ابو رغيف بممارسة التعذيب الجدسي واللفضي ضد معتقليها، مبينا ان المعتقلين بتهم الفساد نقلوا الى معتقلات فيها عناصر داعشية خطيرة.وقال حمادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “اللجنة اعتقلت شقيقي والذي كان يشغل منصب محافظ نينوى نوفل العاكوب وقامت بتعذيبه وصعقه بالكهرباء واحتجازه […]

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