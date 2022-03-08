الاطار يدعو لانشاء

2022/03/08 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الاثنين، الى انشاء ما اسماها الحاسبة الأمنية.

وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "رغم تحذيراتنا المتكررة الا ان حكومة الكاظمي ماضية في قرار اعادة المئات من الاسر من مخيم الهول السوري الى العراق رغم انها تحمل فكر متطرف متغلغل في عقولها وكل محاولات انتزاعه ستنتهي بالفشل خاصة وأن هناك مدارس لتعليمه في المخيم".

وأضاف أنه "مع تدفق المئات من الاسر الى العمق العراقي بات من الضرورة انشاء حاسبة امنية توثق اسماء الاسر وكشف اماكنها بشكل دقيق وأن تكون لدى القوات الامنية معلومات كاملة عنها"، مؤكدا أن "تلك الاسر تبقى في دائرة الخطر الامني خاصة وانها جاءت من بيئة متطرفة".

وجدد المعموري: "اتهامه لامريكا بانها تقف وراء قنبلة الهول السوري ومحاولة نقل شرها الى العراق مرة اخرى"، معربا عن "استغرابه في رفض واشنطن استلام رعاياها من الدواعش في حين تضغط باتجاه عودة الالاف منهم للمحافظات المحررة".

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