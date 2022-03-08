المحكمة الاتحادية تعقد جلستها بشأن دعوى سعر صرف الدولار وتأسيس صندوق الثروات السيادي

2022/03/08 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، جلستها بشأن دعوى سعر صرف الدولار وتأسيس صندوق الثروات السيادي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان المحكمة الاتحادية عقدت ظهر اليوم جلستها بشأن دعوى سعر صرف الدولار وتأسيس صندوق الثروات السيادي.

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