الكاظمي مُتعهداً: إجراءات جادة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

2022/03/08 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية جاءت في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وسجلت فيها نقاط نجاح مهمة، متعهداً باجراءات جادة للسيطرة على ارتفاع الاسعار.وقال الكاظمي خلال زيارته معمل السجّاد اليدوي في مدينة الكاظمية، إنه “نفتخر بكن، بجهودكن وتضحياتكن وتفانيكن وإخلاصكن للقضايا الخاصّة والعامة.لكل واحدةٍ منكن قصة أو […]

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