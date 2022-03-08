2022/03/08 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني: لم نعد مهتمين بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني: لم نعد مهتمين بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني: لم نعد مهتمين بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).