مقتل تسعة أشخاص على الأقل بقصف روسي على مدينة سومي الأوكرانية

2022/03/08 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

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قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان مساء الإثنين في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترا شرق كييف، كما أعلن الثلاثاء جهاز الإسعاف الأوكراني.

وأوضح جهاز الاسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي على تلغرام أن “طائرات العدو هاجمت بشكل خبيث المباني السكنية”.



وتشهد سومي الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام.

المصدر: AFP

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