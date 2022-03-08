بورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %.. أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش مجددا

2022/03/08 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت البورصات الأوروبية تقلبات صباح ،اليوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وبقاء الوضع الجيوسياسي في حالة من عدم يقين، وغموض التوقعات الاقتصادية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقرابة الساعة 08,38 بتوقيت غرينتش، انتعش مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 2,66 % وارتفع مؤشر فرانكفورت بنسبة 1,53 % وكذلك مؤشر لندن بنسبة 0,59 %.

المصدر: AFP

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