الكاظمي: الحكومة سجلت نقاط نجاح مهمة رغم الظروف المعقدة

2022/03/08 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية جاءت في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وسجلت فيها نقاط نجاح مهمة.وقال الكاظمي خلال زيارته معمل السجّاد اليدوي في مدينة الكاظمية، إنه “نفتخر بكن، بجهودكن وتضحياتكن وتفانيكن وإخلاصكن للقضايا الخاصّة والعامة.لكل واحدةٍ منكن قصة أو تجربة.قد تكون مفرحة وقد تكون مؤلمة، […]

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