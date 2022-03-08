الصفار: بعض المنافذ تخرج عن السيطرة الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي!

2022/03/08 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مقرر اللجنة المالية النيابية السابق احمد الصفار، الثلاثاء، عن خروج بعض المنافذ الحدودية خارج الادارة الحكومية بجرد انتهاء الدوام الرسمي فيها، مبينا ان كل الموازنات التي شرعت في العراق هي موازنات سياسية.وقال الصفار في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “كل الموازنات التي شرعت في العراق هي موازنات سياسية وان وزارة المالية هي […]

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