إمرأة - فاروق سلوم

2022/03/08 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم يندفع البحر والرمل ُوالآلههيندفع الحب والجنونتندفع الخطيئة نحو الترابتندفع الحشود من الرجالو الشعوب والغاباتحيث تزهر حيوات اخرى بوجودكالشياطين والرغبات واللقى النادرةالأعتراف والقصائدالحب المُوسْوسُ ودوامة العاشق ياحبيبتيتهرب اليك لتصلي في دورة الحضورحيث تضيئين عتمة قلبي*صمتها كائنات تحكي وافق نجوم وسكونها زرقةُ البحار وقد اغرقت قلوعي ......





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