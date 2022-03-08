أسعار الغاز فى أوروبا ترتفع لأكثر من 27% وتسجل ارقام قياسية جديدة

2022/03/08 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سجلت أسعار الغاز المسال في أوروبا ارتفاعا صباح اليوم الثلاثاء، بنسبة 27.6%، وبلغت أكثر 3200 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك وفق “روسيا اليوم”.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل في هولندا إلى 3277.5 دولار لكل ألف متر مكعب.وسجل سعر الغاز أمس الاثنين، ارتفاعا حادا في أوروبا بنسبة 79% للمرة الأولى، حيث بلغ […]

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