الشروع بإخلاء المساكن في سيدني بعد فيضانات عملاقة

2022/03/08 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني (أ ف ب) – ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا والمستمرة منذ أسبوع إلى 20 الثلاثاء، بعد اكتشاف جثتي امرأة وابنها في مياه الفيضانات في سيدني.وقالت الشرطة إن الجثتين اللتين عثر عليهما تعودان إلى أم وطفلها عثر على سيارتهما في قناة لتصريف مياه الامطار.وطلب من عشرات الآلاف من سكان […]

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