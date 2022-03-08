الموصل تتوارث الادب والفن والمثابرة- ميادة الحسيني

2022/03/08 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة الحسيني الموصل من اهم المدن العراقية التي برز فيها الكثير من الشخصيات المهمة من المثقفين والمفكرين والعلماء والادباء والكتاب وممن اضافوا الى الادب والتاريخ والطب والهندسة والحقوق والعلوم اضافات كبيرة تستحق الوقوف عندها وتركوا بصمة تجعلنا نشعر بأهمية انتمائنا لهذة المدينة .اشتهرت الموصل بعلمائها وقادتها ولمعت اسماء كثيرة في سماء المدينة وسطع نورها […]

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