الحشد ينفذ عملية مباغتة في قاطع شمال شرق ديالى لتعقب 7 اهداف

2022/03/08 | 13:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية امنية مباغتة في قاطع شمال شرق ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات قتالية من الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش مباغتة في مناطق تلال نفط خانة(90كم شمال شرق بعقوبة) وبساتين شمال المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب 7 اهداف”.واضاف […]

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