البنك الدولي يقر 723 مليون دولار قروضا ومنحا لأوكرانيا

2022/03/08 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة في الوقت الذي تكافح البلاد هجوماً من روسيا.

وأضاف البنك الدولي في بيان، أن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالاً لقرض سابق قدمه البنك، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلا عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

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