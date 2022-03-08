2022/03/08 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهـة توقف تلاعباً بعقار عائد للدولة قيمته 4 مليارات دينار في البصرة

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