بالوثيقة.. الصحة توجه كتاب شكر وتقدير إلى جميع منتسبات الوزارة بمناسبة عيد يوم المرأة

2022/03/08 | 13:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة عيد يوم المرأة العالمي الصحة توجه كتاب شكر وتقدير إلى جميع منتسبات في الوزارة ببغداد والمحافظات.

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