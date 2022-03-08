الاطار : موقف الحكومة ضبابي بشأن تنفيذ قرار المحكمة لحل لجنة أبو رغيف

2022/03/08 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الشمري , الثلاثاء , ان عدم افصاح الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشان انهاء لجنة أبو رغيف يثير القلق, مبينا ان الأمور تزاد تعقيدا وسوءا في ظل استمرار الخروقات التي ترتكبها حكومة الكاظمي للقانون .وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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