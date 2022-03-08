2022/03/08 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تكثيف جهودها لتنظيم دخول الجماهير في مباراة العراق الإمارات في تصفيات كأس العالم بقطر.وقال مدير دائرة الاقاليم والمحافظات في الوزارة طالب الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزارة الشباب والرياضة تؤكد انها تعمل بشكل حثيث ومتواصل لجعل آلية دخول الجمهور لمباراة العراق والامارات ضمن تصفيات كاس العالم 2022 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب تكثف جهودها لتنظيم دخول الجماهير في مباراة العراق الإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب تكثف جهودها لتنظيم دخول الجماهير في مباراة العراق الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).