عارضة الأزياء جيجي حديد تتبرع بأرباح أسبوع الموضة لإغاثة أوكرانيا

2022/03/08 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية وفلسطينية الأصل، جيجي حديد، أنها ستتبرع بجميع أرباح شهر الموضة التي حققتها من أجل جهود الإغاثة في أوكرانيا.

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