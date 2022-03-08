2022/03/08 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الثلاثاء، الارتفاع في الاسعار، إلى أسباب عدة بينها سوء السياسة الاقتصادية.وقالت سميسم في تصريح لـ “ايرث نيوز”، ان “ارتفاع الاسعار ورغم ارتباطه بالمؤثرات العالمية، لكن في العراق يضاف الى ذلك سوء السياسة الاقتصادية، وذلك بسبب احتكار الاستيراد من جهة معينة”.وأضافت أن “وجود بعض المحتكرين من […]

ظهرت المقالة خبيرة اقتصادية تفسر عبر “ايرث نيوز” ظاهرة القفزة المفاجئة في الاسعار داخل العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة اقتصادية تفسر عبر “ايرث نيوز” ظاهرة القفزة المفاجئة في الاسعار داخل العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة اقتصادية تفسر عبر “ايرث نيوز” ظاهرة القفزة المفاجئة في الاسعار داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).