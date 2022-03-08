الجواهر: الظلام والفقر سيخيم على اوروبا خلال ايام من حظر النفط الروسي

2022/03/08 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استبعد الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري , الثلاثاء، قيام اوروبا بفرض عقوبات اقتصادية على قطاع استيراد النفط والغاز الروسي، مبينا القارة سيخيم عليها الظلام والفقر خلال ساعات من فرض تلك العقوبات.وقال الجواهري في تصريح لـ / المعلومة /, ان ” المشروع التي ترغب الولايات المتحدة الامريكية تقديمه الى مجلس الامن الدولي […]

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