2022/03/08 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للمثول أمامها في الجلسة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/08 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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