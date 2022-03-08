2022/03/08 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، مساء الاثنين، في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترا شرق كييف، كما أعلن الثلاثاء جهاز الإسعاف الأوكراني.

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