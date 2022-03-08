الحلبوسي في يوم المرأة.. تحية فخر واعتزاز للمرأة العراقية الشجاعة

2022/03/08 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الثلاثاء، بيوم المرأة العالمي،مؤكداً على حضور المرأة العراقية وتميزها وتضحياتها رغم كل الصعاب والتحديات.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر، قال الحلبوسي ، “تحية فخر وتقدير واعتزازللمرأة العراقية الشجاعة في يوم المرأة العالمي”.

واضاف ان “المرأة العراقية تؤكد حضورها وتميزها بعملها وإنجازها وصبرها وتضحياتها ومسيرتها الحافلة بالعطاء، رغم كل التحديات والمصاعب”.

في يوم المرأة العالمي تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة العراقية الشجاعة، وهي تؤكد حضورها وتميزها بعملها وإنجازها وصبرها وتضحياتها ومسيرتها الحافلة بالعطاء، رغم كل التحديات والمصاعب.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 8, 2022

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