بالفيديو.. طفلة أوكرانية تغني في ملجأ تحت الأرض هرباً من الغزو الروسي

2022/03/08 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفلة أوكرانية تغني في ملجأ تحت الأرض هرباً من الغزو الروسي

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