العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكرة النسوية

2022/03/08 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أطلقَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، مشروعَ رعاية كرة القدم النسويّة بالتعاون مع السفارةِ الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وسيشمل رعايةَ وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربةً و30 حكماً و30 من القياداتِ الإدارية، ومن جميع المحافظات.وقالَ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، في المؤتمر […]

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