الفتح: البرلمان لن يحقق النصاب في جلسة انتخاب الرئيس لهذا السبب

2022/03/08 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استبعد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق فاضل الفتلاوي , الثلاثاء , تحقيق البرلمان النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلاف الكردي من جهة والاطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار المحكمة الاتحادية الزم البرلمان حضور ثلثي اعضاءه خلال الجولة الأولى […]

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