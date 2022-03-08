2022/03/08 | 14:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hj8862ykG7I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خام برنت يقترب من 128 دولارا للبرميل وملفات اخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خام برنت يقترب من 128 دولارا للبرميل وملفات اخرى في نشرة الــ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).