الصحة: شرطان لتطبيق قانون الضمان الصحي

2022/03/08 | 14:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

رهنتْ وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء 8 آذار/مارس 2022، المباشرة بقانون الضمان الصحي بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار موازنة العام الحالي.

العراق بحاجة إلى تحديث ومراجعة القوانين والضوابط الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي للصحيفة الرسمي إن "قانون الضمان الصحي يعد من أهم القوانين التي صوت عليها مجلس النواب خلال المدة الماضية".

وأوضح أن "القانون كان من المقرر تطبيقه خلال شباط الماضي، لكنه تأخر بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار موازنة العام الحالي، إذ من المؤمل المباشرة به بشكل تدريجي بعد حسم هذا الأمر".

وكان مدير الرقابة والتدقيق في مديرية الضمان الصحي، إيهاب عبد الكريم خلف، توقع بداية العام الحالي إنهاء تشكيل هيئة الضمان الصحي وفروعها في المحافظات خلال شباط المنصرم، وأكد أن القانون لن يطبق إلا بعد إتمام عملية التسجيل الكامل للموظفين كونه يحتاج إلى قاعدة بيانات شاملة عنهم، وهي غير متوفرة حاليًا.

وذكر مدير الصحة العامة أن "العراق بحاجة إلى تحديث ومراجعة القوانين والضوابط الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لا سيما خلال حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة ضد الحوادث الصحية وتدريب الملاكات".

وأضاف أن "الوزارة ما زالت مستمرة بالتواصل والتنسيق مع المحافظات لتطبيق القانون بعد إعداد البنى التحتية وتشكيل الهياكل الإدارية لدوائر الضمان، وكذلك التنسيق مع وزارة المالية بهذا الصدد، فضلًا عن وضع العديد من الضوابط المتعلقة بالقانون للبدء بعملية تطبيقها بشكل صحيح".

واستكمل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي المقدم من لجنة الصحة البرلمانية خلال العام 2020 لضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها، في كل مكان وفي أي وقت وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر، إلا أنه لم يجد طريقه للتطبيق حتى الآن.

ومن المقرر بحسب القانون أن تكون الاستقطاعات بنسبة 1% فقط من رواتب الموظفين و2.5 بالمئة للدرجات الخاصة، فيما تشير ترجيحات إلى شمول 15 مليون نسمة بالقانون كمرحلة أولى.

وقال أعضاء في لجنة الصحة النيابية السابقة إن قانون الضمان الصحي سيخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع، وإن في حال تطبيقه بشكل صحيح "سيحدث نقلة نوعية بالواقع الصحي في العراق".

وذكر أعضاء في اللجنة أن نتائج هذه الخطوة ستتضح في شهر شباط/فبراير من العام 2022.

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