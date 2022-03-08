بالصور.. احباط كارثة صحية في ديالى

2022/03/08 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن ضبط مخزن يضم كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية في ديالى.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريق مشترك بدعم من قبل الاجهزة الامنية ضبط مخزن كبير في بعقوبة يضم كميات من الادوية والعقاقير المنتهية الصلاحية”.واضاف العزاوي،ان” الادوية المنتهية الصلاحية تشكل […]

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