وزير النفط يدعو للإسراع بتنفيذ مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية وحقن الماء

2022/03/08 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على تطوير البنى التحتية لقطاع النفط والطاقة ، والاستثمار الامثل للغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية بتطوير الحقول الغازية و الغاز المصاحب للعمليات الانتاج النفطية.وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان ذلك “جاء خلال لقاءه رئيس شركة توتال (Patrick Bouyanne) […]

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