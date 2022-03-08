اعتقال 3 تجار بتهمة المضاربة واحتكار السلع والمواد الغذائية في الفلوجة

2022/03/08 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن امر الفوج السادس في قيادة شرطة الانبار العقيد عادل التبان ، الثلاثاء، عن اعتقال 3 تجار للمواد الغذائية بعملية مراقبة اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية للمدينة الفلوجة .وقال التبان في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار وجه اوامر مشددة الى القوات الامنية المتمركزة […]

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