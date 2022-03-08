الحكومة الأوكرانية: القافلة الإنسانية التي أُرسلت إلى ماريوبول قُصفت

2022/03/08 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأوكرانية أن القافلة الإنسانية التي كانت في طريقها إلى مدينة ماريبول، قُصفت الثلاثاء واندلعت النيران فيها

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