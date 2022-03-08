الأمم المتحدة: عدد لاجئي أوكرانيا يتخطى مليونين

2022/03/08 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّ أكثر من مليوني شخص من الحرب في أوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الشامل على البلاد قبل أقل من أسبوعين، على ما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء.

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