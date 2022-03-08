2022/03/08 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي ، الثلاثاء، عن تشكيل اول لجنة حكومية لمكافحة حمى الاسعار في ديالى.وقال قائممقام قضاء الخالص عدي عدنان في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قضاء الخالص شكل اول لجنة حكومية على مستوى ديالى بمشاركة اعضاء من دوائر متعددة لمتابعة حمى الاسعار التي اجتاحت الاسواق مؤخرا وتسببت في ارتفاع المواد الغذائية الاساسية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل اول لجنة حكومية لمكافحة” حمى الاسعار” في ديالى.) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل اول لجنة حكومية لمكافحة” حمى الاسعار” في ديالى.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).