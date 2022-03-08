البصرة تُحصي عدد طلبات المشاريع الاستثمارية المقدمة في 8 قطاعات مختلفة

2022/03/08 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واع – صبا سامي أحصت هيئة استثمار البصرة، اليوم الثلاثاء، عدد طلبات المشاريع الاستثمارية المقدمة في 8 قطاعات مختلفة، فيما أعلنت عن المباشرة بخطتها لعام 2022.وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة استثمار البصرة وضعت خطة استثمارية لسنة 2022، من أجل توفير أكبر فرص لانشاء مشاريع في مختلف القطاعات، للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظة، وذلك من خلال جذب الشركات عن طريق التعاون مع دوائر الدولة".وأضاف أن "عدد الطلبات الاستثمارية بلغ 163 طلباً، حيث قسمت إلى القطاع الصناعي البالغ 50 طلباً والسكني 40 طلباً والتجاري 23 طلباً والسياحي 21 طلباً والخدمي 15 طلباً والصحي 8 طلبات والتعليمي 4 طلبات والقطاع الزراعي 2 طلب".وأشار إلى أن "مشروع (كراند مينينيوم ) شارف على الانتهاء من إنجازه، وسيتم افتتاحه قريباً، حيث يقع في شارع الوفود (ساحة الطيران) بمركز محافظة البصرة، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح معمل البنى التحتية"، مؤكداً أن "هناك عدداً من المعامل سيتم افتتاحها قريباً، وهي من ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام". وتابع أن "معمل الألبان تمت توسعته حيث يعمل الآن بستة خطوط بعدما كان يعمل بخطين فقط"، موضحاً أن "ذلك تم بعد عدة دراسات أجرتها الهيئة من حيث متابعة لتوقعات السوق الاستثماري ومؤشرات النمو الاقتصادي وتوقعات البنك الدولي المتعلقة بنمو الاقتصاد العراقي".وعن برنامج إسكان الموظفين، أوضح أن "هيئة استثمار البصرة نجحت في هذه التجربة، حيث تم منح 3 إجازات استثمارية بغية إنشاء وحدات سكنية لإسكان موظفي الدولة، إضافة إلى منح إجازة الاستثمار الخاصة بموظفي نفط البصرة".ولفت إلى أن "أبرز المعوقات التي توجه الهيئة هي المتعلقة بالموازنة، ورغم ذلك فقد تجاوزت الهيئة كافة المعوقات التي قد تعيق سير العملية الاستثمارية في المحافظة"، مشيراً الى أن "الهيئة باشرت بتنفيذ خطتها للعام الجاري2022 ، وهناك عدة مشاريع سيتم إنجازها قريباً".

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