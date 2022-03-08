بالفيديو:مكتب المرجع السيستاني والعتبة الحسينية يضعون مخططات هندسية لبناء جامعة تستقطب الايتام مجانا غربي كربلاء

2022/03/08 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول بالعتبة الحسينية المقدسة

والمشرف على مدارس الايتام عن وضع

مخططات لبناء جامعة للايتام يرعاها

مكتب المرجع السيستاني

وقال سعد الدين هاشم لوكالة نون الخبرية

اليوم الثلاثاء ان ممثلية السيد

السيس

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