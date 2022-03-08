المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى النظر بشأن سعر صرف الدولار

2022/03/08 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بدعوى سعر صرف الدولار.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل الدعوى 32 اتحادية 14 اذار الجاري".

وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استدعاء وزير المالية علي عبد الامير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، للاستفسار حول سعر صرف الدولار.

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