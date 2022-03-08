أمريكا تطالب روسيا بالحفاظ على أرواح المدنيين!!

2022/03/08 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علاء كرم الله..أنا لست مع روسيا وبنفس الوقت لا أقف ضدها ، ولكني أقف ضد أية حرب يقتل بها الأنسان في أي مكان بالعالم ، سواء كان في روسيا أو أوكرانيا أو الصومال أو العراق.وعلى الرغم من الحملة الأعلامية الشرسة التي تشنها الماكنة الأعلامية الأمريكية وعملائها وحلفائها ضد روسيا في حربها […]

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