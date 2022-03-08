رغم الإصابة.. مبابي يزين قائمة سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

2022/03/08 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، قائمة اللاعبين الذين سيسافرون لخوض مباراة ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.وشهدت القائمة ظهور جناح باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رغم إصابته في تدريبات الأمس بعد تدخل قوي من زميله السنغالي الدولي، إدريسا […]

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مبابي يزين قائمة سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

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